Nonostante non si parli di squalifica per Katia Ricciarelli nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip, la matrona del reality show continua a portarsi a casa pareri negativi. Tra gli ultimi anche Mikado, lo sponsor di punta del programma di Signorini.

Mikado interviene sul “caso” Katia Ricciarelli al GF Vip

Grazie per la segnalazione. Mikado è da sempre sostenitore di valori come rispetto e inclusione e ci dissociamo da qualsiasi comportamento dei concorrenti non coerente con i nostri valori. Ti informiamo che abbiamo già segnalato alla produzione del programma alcuni avvenimenti. Un saluto dal team Mikado.

Questo è ciò che la celebre azienda di spuntini dolci al cioccolato ha risposto alle numerosissime segnalazioni degli internauti.

Secondo le anticipazioni di questa sera (che vi daremo a breve), non ci sarà alcuna squalifica per la ex moglie di Pippo Baudo ma dei provvedimenti per gli altri concorrenti.

Prevedo una puntata di fuoco!

Altri focus