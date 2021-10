Il migliore amico di Manuel Bortuzzo è intervenuto svelando il suo punto di vista in merito alla travagliata relazione con Lulù Selassiè, principessa etiope anche lei nella Casa del Grande Fratello Vip.

Queste le parole di Alex Castelluccio commentando il video che mostra Lulù alle prese con il suo “rimprovero” nei confronti di Sophie Codegoni – a sua detta – troppo vicina a Manuel.

Proprio l’amico di Bortuzzo aveva già commentato i primi avvicinamenti tra i due con un esplicito: “Per me è no!”.

Inizia a non rompermi i coglion* per queste cose qua e lasciami in pace. Io sono così perché questa cosa non mi va e non mi fa stare sereno. Io ti rompo il cazz* se fai le cose con gli altri? Perché non me ne frega niente ma gelosa di cosa?

Fai quelle facce di merd* perché lo faccio con lei e non con te e allora? Lo faccio con chi voglio. Non sono qui per cercarmi la fidanzata, stiamo parlando del nulla… Queste cose non mi toccano. Pensi che io a 22 anni mi perda in ste minchiate? Non mi conosci per niente.