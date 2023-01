Er Gennaro, famoso creator e migliore amico di George Ciupilan, ha parlato dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip prendendo le sue difese contro coloro che lo giudicano un “comodino”.

Il migliore amico di George interviene e lancia frecciatine: “Vi piace il trash!”

Vorrei parlarvi di George, un mio caro amico che sta affrontando un percorso all’interno del GF Vip. Per chi non segue il programma, lui fin dall’inizio si è sempre comportato bene e si è fatto vedere educato e disponibile con chiunque con molto da raccontare. Ha avuto una storia molto complicata ed ha voluto farne scoprire delle parti offrendo un valore aggiunto alla nostra generazione fino ad oggi reputata ignorante. Lui ha portato quella maturità che serviva per far capire che tutti i giovani non sono ignoranti. Però ad oggi tutto questo non basta. E non basta perché ad oggi leggo commenti di gente che lo chiama “comodino”, “mensola”, che dice che non serve a niente all’interno del programma. Sapete perché accade questo? Perché lui viene messo in secondo piano e non viene ascoltato perché la gente preferisce il trash ed i triangolo amorosi così come le finte strategie e le persone che si sbraitano contro durante una discussione. E quindi il Grande Fratello Vip vi fa vedere ciò che volete vedere ma la cosa che mi fa arrabbiare è che la gente poi si lamenta dell’ignoranza che trova nei programmi ma se siete voi stessi i primi a volerla? Lunedì ci sarà un televoto e potrete scegliere se portare avanti una persona che ha tantissimo da raccontare oppure continuare a vedere il trash e l’ignoranza. Vi piace vedere quello? Va bene, votate quello… io salverò George perché ha un mondo dentro da tirare fuori.

Er Gennaro in un certo senso ha ragione. Anche secondo me George Ciupilan non è un comodino ma, brutalmente, le persone non hanno interesse a scoprire il suo mondo (ed è un vero peccato).

George è attualmente in nomination con Oriana e Nikita: riuscirà a restare nella Casa?