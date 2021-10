Mietta, concorrente di Ballando con le Stelle 2021, è risultata positiva al Covid e nella seconda puntata di ieri dello show di Milly Carlucci ha potuto seguire solo in collegamento da casa. La cantante, in coppia con Maykel Fonts, ha spiegato di non avere sintomi e di stare bene, ma nel corso della serata è esploso il “caso”: Mietta è vaccinata o no?

Mietta e il Covid a Ballando con le Stelle: è vaccinata o no?

Ad avanzare, giustamente, il dilemma è stata Selvaggia Lucarelli, seduta in giuria, ma la mancata risposta della cantante Mietta ha contribuito ad accendere ulteriormente i riflettori sulla questione. Proprio mentre si parlava della sua positività al Covid, senza molti giri di parole la giornalista ha commentato: “Milly io mi auguro che concorrenti e ballerini siano tutti vaccinati”.

Mentre il ballerino professionista – che ha già preso il Covid in passato – ha asserito di essere vaccinato, Milly Carlucci ha commentato, restando sul vago:

Noi siamo tutti quanti vaccinati. Dovremmo…

Di contro, incalzata dalla Lucarelli, Mietta ha tentato di glissare entrando subito in modalità difensiva:

Ma perché dobbiamo parlare adesso di questo? Poi se vuoi ne parliamo io e te Selvaggia.

Selvaggia a quel punto è intervenuta in maniera più decisa:

Siamo tutti qua, è un’occasione anche di contatto fisico la vostra (…) E’ un programma in cui ci si tocca, si suda, si sta tutti insieme. Quindi io mi voglio augurare che siano tutti vaccinati perché chi non è vaccinato mette a rischio la salute di noi tutti. L’anno scorso il vaccino non c’era, quest’anno c’è e quindi mi auguro che questo programma lo si faccia con grande senso di responsabilità (…)Ti vedo sulla difensiva Mietta. Ci stai dicendo qualcosa?

Ricordiamo che il vaccino non è obbligatorio per legge, ma nonostante questo la sua presenza fissa sulla prima rete pubblica in uno dei programmi di punta sarebbe certamente discutibile.

Mi giunge voce che Mietta non sarebbe l’unica non vaccinata. Ci sarebbe un’altra persona nel cast. Mi dispiace ma così non ci siamo. Intervenite. #BallandoConLeStelle https://t.co/wlSlX4aNky — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 23, 2021

dunque Selvaggia Lucarelli ha sgamato Mietta non vaccinata? La non risposta ha detto tutto. Mah. #BallandoConLeStelle — Francesco Canino (@fraversion) October 23, 2021