Dopo Mietta positiva al Covid è scoppiato il “caso” sulla possibilità che la concorrente di Ballando con le stelle possa essere una “No Vax”. A spegnere la polemica e fare chiarezza è stato Guillermo Mariotto oggi ospite di Domenica In.

Guillermo Mariotto svela perché Mietta non si è vaccinata

Nella prima parte del programma dedicato allo show di Milly Carlucci, tra le altre cose, si è intervenuti anche sul “caso Mietta”. A fare delle precisazioni ci ha pensato il giurato Guillermo Mariotto:

Si è scatenato che Mietta non è una no vax. Lei non è vaccinata ma per problemi di salute non può vaccinarsi finché non ha concluso i suoi accertamenti.

Pierluigi Diaco, anche lui ospite in studio, ha ritenuto molto inelegante “che si giudichi le ragioni che spingono una persona a non farlo e so che ci sono delle ragioni mediche”, “condannando” l’atteggiamento di Selvaggia Lucarelli che ha chiesto spiegazioni in diretta.

Mara Venier ha però precisato: “Ma Selvaggia non ha detto nulla”.

Ad attaccare la giornalista, anche Alessandra Mussolini che ha tirato in ballo la questione della privacy. Mara ha allora rimandato in onda il momento in cui Selvaggia è intervenuta contro la cantante: “Mi auguro che tutti siano vaccinati, mi auguro…”, aveva detto.

“Non deve chiedere se è vaccinata ma se ha il green pass”, ha aggiunto la Mussolini in studio.