Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi nel corso della diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip, sono stati chiamati in ballo come potenziale nuova coppia del reality show.

Anche per via dell’ansia da “prestazione”, Micol si è sfogata con Giaele, svelando di essere in difficoltà e cercando di fare chiarezza sull’attuale rapporto che la lega a Tavassi:

Non lo so, sta roba qua mi dà fastidio e mi blocca. Non so come comportarmi, sinceramente. Non l’ho mai visto sotto quel punto di vista e non voglio lasciare il beneficio del dubbio. Non voglio parlarne per il momento. Non voglio neanche lasciare il beneficio del dubbio “e allora lascio uno spiraglio”. Non voglio illudere.

E’ palese che abbiamo cose in comune, andiamo d’accordo anche per quello. Se io vedessi da parte sua un atteggiamento nel senso se lui mi dicesse che le cose sono cambiate è ovvio che metterei le cose in chiaro. Io adesso non so se stiamo ancora scherzando o cosa…