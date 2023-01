“Non vedo l’ora di sputtan*rti!”, Micol “punge” la Murgia al GF Vip – VIDEO

La Murgia potrebbe essere tra i protagonisti della nuova puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda oggi, lunedì 9 gennaio, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Per questo motivo, Micol Incorvaia, tra il serio e il faceto, ha messo le cose in chiaro.

“Non vedo l’ora di sputtan*rti!”, Micol “punge” la Murgia al GF Vip

“Non vedo l’ora di sputtan*rti in puntata Murgia, voglio vedere tutte le clip”, ha commentato ironicamente Micol Incorvaia. Ed infatti, proprio in queste ore, fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip una estimatrice ha urlato un messaggio per le due coppie: “Donnalisi, Incorvassi, attenti alla Murgia”.

Come ha reagito la diretta interessata dopo le urla? Chiacchierando con Milena e Wilma, ha commentato la vicenda:

Forse perché ho parlato di Edoardo e Antonella. Io non lo so perché hanno urlato… forse perché sono le uniche coppie della Casa ed io ho rapporto con loro due. Mò domani ci sarà l’altra coppia del letto (Daniele e Dana, ndr) la faranno sicuramente vedere. Ah Wilma, tu dici che si parlerà di Daniele e Giaele? Dipende se decidono cosa fare vedere.

Stamattina la Murgia parlando con Giaele si è detta preoccupata dalle urla di ieri: cosa accadrà stasera?