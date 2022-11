Micol Incorvaia è molto schietta e non ha peli sulla lingua. Ecco perché, dopo il confronto con Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip (e successivo faccia a faccia con Gianluca Benincasa), la sorella di Clizia ha perso la pazienza sfogandosi con Edoardo Donnamaria.

Certo che comunque lei ti tiene per le palle eh! Vuoi un esempio? Non penso che tu ne abbia bisogno. Non hai detto nulla che non fosse vero, cioè… hai minimizzato. Non è andata così perché vorrei ricordati che fino all’anno scorso… non è andare a letto insieme tu la scorsa estate mi hai chiesto di venire a trovarti… tu forse le cose te le dimentichi. Io ho pure i messaggi se tu non mi ricordi.

Almeno hai avuto il coraggio di dirle che ci siamo voluti bene perché durante il giorno non esiste un contatto tra me e te ovvio che poi si stranisce se vede che ci abbracciamo. Gianluca poi, lasciamo perdere perché è innamorato perso ma anche lei lo guardava… se lei fa questa roba a lei va bene ma un abbraccio tra di noi non è possibile?

Lo sai benissimo che da parte mia non c’è assolutamente interesse se non affetto e stima. A me dispiace se la mia presenza ti infastidisce e ti crea problemi ma detto questo sono felicissima. Poi vabbè a lei piace un sacco fare la parte… non puoi fino un secondo prima fare tutta la carina e poi…