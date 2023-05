Da giorni non si parla d’altro. Micol Incorvaia ed il corriere Amazon “mattutino” sono finiti al centro dell’attenzione della satira televisiva. Se per molti il nome dell’ex Vippona era rimasto ancora sconosciuto, dopo gli interventi ironici di Fiorello e più di recente anche di Luciana Littizzetto anche i meno appassionati del reality hanno fatto la sua conoscenza.

Tutto era iniziato qualche giorno fa con un intervento di Micol Incorvaia, ex concorrente dell’ultima edizione del GF Vip, la quale aveva raccontato ironicamente sui social la sua vita sballata dopo i sei mesi trascorsi nella spiatissima Casa di Cinecittà. Per questo si era lamentata per essere stata buttata giù dal letto dal corriere alle 9.30 del mattino.

Sia Fiorello che Lucianina avevano ironizzato a loro volta, prendendosi gioco dell’ex gieffina che fino ad oggi era rimasta in silenzio. Adesso però, interpellata da un suo follower, ha deciso di replicare alla vicenda attraverso le sue Instagram Stories (il video in apertura):

Sinceramente ti dico che per quanto riguarda la satira che è stata fatta al riguardo, ho riso, ho riso anch’io, per quanto alcune uscite non fossero esattamente di buon gusto. Quello che mi ha fatto ridere di meno è stata la disinformazione e il modo in cui la disinformazione possa generare cattiveria da parte di gente che non ha nulla a che fare con te, che non conosce la tua storia e che soprattutto non si documenta prima di prendersi la briga di venire a insultarti.

Prima di prenderti quella briga lì, prenditi quella di informarti meglio perché se le persone avessero visto le stories avrebbero capito che il tono era assolutamente ironico e che io chiarivo il fatto che stessi subendo dei ritmi di vita sfalsati, che non corrispondevano più ai ritmi di vita reale e che io stavo male per i ritmi sonno – veglia completamente andati.