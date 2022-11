Micol Incorvaia chi è, sorella di Clizia ed ex di Edoardo: pronta a mettere in crisi Antonella

Micol Incorvaia è una nuova concorrente del GF Vip 7: chi è? Sorella di Clizia Incorvaia, a sua volta concorrente della quarta edizione del reality show nel corso del quale fu squalificata per una spiacevole frase su Buscetta ed ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, è pronta a dare filo da torcere ad Antonella Fiordelisi.

Micol Incorvaia nuova concorrente del GF Vip: chi è

Micol Incorvaia è nata 29 anni fa ad Agrigento ed oggi vivrebbe in quel di Milano. Al momento ha un discreto seguito Instagram dove ama condividere numerosi scatti con la sorella Clizia con la quale ha una somiglianza straordinaria ed alla quale è particolarmente legata.

Perché entra nella Casa del GF Vip come nuova concorrente? Il motivo avrebbe a che fare con la sua passata relazione con Edoardo Donnamaria, attualmente vicino ad Antonella Fiordelisi. Pare però che la Incorvaia abbia tutta l’intenzione di riconquistarlo, mettendo così in difficoltà l’ex di Chiofalo. Riuscirà nel suo intento? La relazione tra Micol ed Edoardo è nata e si è conclusa nel 2021: si sarebbe trattato di una breve storia d’amore ma a quanto pare per la neo Vippona non si sarebbe ancora del tutto conclusa.

E’ stato un utente di Twitter a svelare in che modo si sono conosciuti Edoardo e Micol:

Conosciuti su twitter, Edoardo si fa ore di viaggio nascosto tra le valigie per conoscerla, partecipa al compleanno del “suocero”, alle feste di famiglia. Micol va a Roma poi lo blocca e successivamente si rivedono. Chi non ha vissuto quel periodo non sa cosa si è perso.

La minore di tre fratelli, oltre alla sorella Clizia di 42 anni ha anche un fratello, Mattia, di 32.