Micol Incorvaia è una delle ultime new entry nella Casa del GF Vip. La sorella di Clizia Incorvaia, nonché ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, dopo aver fatto il suo ingresso nella spiatissima dimora di Cinecittà ha subito dovuto fare i conti con le offese di Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli.

La gelosia della Fiordelisi, attualmente in coppia con l’ex di Micol, ha portato l’influencer ad avere un atteggiamento sopra le righe nei confronti dell’ultima arrivata. Ad Antonella si è poi unita anche Oriana, che negli ultimi giorni non ha risparmiato critiche pesanti alla Incorvaia.

Oltre alla sorella Clizia, a scendere in campo prendendo le difese di Micol è stata un’altra sua parente. Si tratta di un volto noto soprattutto al pubblico di Uomini e Donne.

Dal medesimo cognome è facile risalire a Cristina Incorvaia, ex dama del trono over, la quale nei giorni scorsi è stata interpellata ad esprimere un suo parere sulla giovane cugina. Ed ecco cosa ha risposto ai suoi follower:

Parliamo di una famiglia conosciuta, stimata e corretta. Io che sono sempre stata una donna obiettiva indipendentemente dai rapporti di amicizia o di parentela come in questo caso, riconosco nel comportamento di Micol l’educazione, il rispetto per gli altri e la capacità di non cedere a certe provocazioni (e offese) anche malvagie ed ingiuste. Non posso che apprezzare dunque questa ragazza e la sua condotta nella Casa. Dunque forza…Micol!