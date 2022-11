Micol Incorvaia e Giaele De Donà hanno svelato di poter provare attrazione anche per le donne. Le due concorrenti del Grande Fratello Vip non hanno fatto coming out dicendo di essere bisessuali ma, il loro discorso è sicuramente libero e aperto e, proprio per questo merita di essere evidenziato.

Micol e Giaele potrebbero innamorarsi di una donna: “Attratta dalle anime”

“Ho un concetto dell’amore… a parte il fatto che io non nego che potrei stare con una donna. Ho un concetto dell’amore, per quanto posso saperne io di amore, però ci si innamora delle anime, non della sessualità”, ha esordito Micol.

Giaele ha evidenziato di essere attratta anche dalle donne, appoggiando il discorso della sorella di Clizia:

Io non ho mai avuto una relazione importante con una donna ma dei legami. Sessualmente le donne, non tutte, mi piacciono. Il corpo della donna da vedere è molto bello, oggettivamente bello.

“Sì, sono assolutamente d’accordo”, ha concluso Micol.

Sentire questi discorsi, senza tabù e nessuna paura, è una boccata d’aria fresca, specie di questi tempi con la classe politica che ci governa e che sta facendo di tutto per “cancellare” la comunità LGBTQ+ ed i nostri diritti.