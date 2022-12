Il padre-manager di Antonella Fiordelisi attacca Micol Incorvaia. La sorella di Clizia, chiacchierando con Giaele De Donà nel giardino del Grande Fratello Vip, ha apostrofato la ex fidanzata di Lenticchio come “limitata mentalmente”, scatenando l’ira funesta dei fan ed anche del signor Stefano.

Il padre di Antonella Fiordelisi, l’attacco meschino a Micol

Micol è frustrata perché Edoardo se l’è portata a letto non innamorato e l’ha scaricata, questa è la verità. Doveva pensarci prima, ora Edo è molto innamorato (cosa che di lei non è mai stato) e sta pensando ad un futuro con Antonella perché lei gli fa provare emozioni che non provava da 4 anni. Questo è quello che conta davvero! Dire ad una persona che è limitata mentalmente equivale a chiamare uno Buscetta (come Clizia Incorvaia fece anni fa e fu squalificata).

Queste le parole scritte da Stefano Fiordelisi sul suo account di Instagram.

Evidentemente il padre di Antonella Fiordelisi non conosce il peso delle parole. Dare ad una ragazza (che potrebbe essere sua figlia) della “frustrata” non si distanzia dall’apostrofare qualcuno come “limitato mentalmente”.

Tra l’altro, direttamente la definizione dal dizionario della lingua italiana:

Riferito direttamente a persona, che è poco dotato, o che ha scarsa disponibilità di qualche cosa.

Cosa decisamente differente dal Buscetta di Clizia (che si è scusata fino allo sfinimento, cos’altro dovrebbe fare ancora? Che sia una persona valida e rispettosa credo l’abbia dimostrato in più di una occasione).

E aggiungo: uno scivolone da una ragazza di nemmeno 30 anni te lo puoi anche aspettare, da un padre di famiglia, invece, fa oggettivamente impressione.

Continuo a sostenere (nella vita, non certo riferito al Grande Fratello Vip) che per attaccare qualcuno tu debba essere inattaccabile (e non è questo il caso).