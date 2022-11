Serata karaoke nella Casa del Grande Fratello Vip 7. Micol Incorvaia e Edoardo Donnamaria si sono ritrovati a cantare “Girasole” di Giorgia mentre Antonella Fiordelisi li guardava indispettita.

Dopo la performance canora, la Fiordelisi si è arrabbiata con il suo fidanzato rifiutando il contatto con lui ed esagerando (come sempre) nei confronti di Micol:

Vai dalla tua ex, toccale il viso… Vai a scacciare i brufoletti alla tua amica-ex, vai e non mi rompere. Ma perché non si fidanza con Tavassi? Quanto tempo ci vuole per l’innamoramento? Deve puntare su Daniele? Solo Edoardo si poteva fidanzare con Micol, e basta!