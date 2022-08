Secondo Chi Magazine Michelle Hunziker vorrebbe tornare tra le braccia di Tomaso Trussardi: sarà vero? Dopo il gossip (smentito da Tommaso Zorzi) sulla gravidanza di Aurora Ramazzotti, il settimanale prosegue le sue indagini di cronaca rosa.

Ci sarebbe stato un riavvicinamento per trovare punti di equilibrio insieme ma per il momento per Tomaso non se ne parla. La rottura è stata troppo brusca e dolorosa e forse il fidanzamento della sua ex con Angiolini non è stato ancora superato.