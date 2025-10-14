Michelle Hunziker su Eros: “Con lui ho sbagliato..”, la confessione

Michelle Hunziker e l’ammissione sul passato con Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker su Eros Ramazzotti: “Con lui ho sbagliato”

Michelle Hunziker torna a parlare del suo passato in un’intervista al Corriere della Sera, riflettendo su ciò che è stato e su come, con la maturità, siano cambiati anche i suoi rapporti più significativi. La conduttrice, oggi tra i volti più amati della televisione italiana, si racconta in modo sincero, mostrando il lato più umano dietro al successo.

Quando ha iniziato la sua carriera nello spettacolo, non immaginava di raggiungere una popolarità così ampia. La sua vita privata è stata spesso sotto i riflettori: due matrimoni, tre figlie, e oggi una nuova relazione che sembra portare equilibrio e serenità.

Il legame con Eros Ramazzotti e il peso delle scelte passate, la confessione

Michelle Hunziker si sofferma in particolare sul rapporto con Eros Ramazzotti, il suo primo grande amore e padre della loro figlia Aurora. Un legame che, con il tempo, si è trasformato in un affetto profondo e in un senso di famiglia, anche dopo la separazione.

“Con Eros oggi siamo fratelli e famiglia, ci vogliamo un bene dell’anima ed è ancora più bello, ma penso alla sofferenza che c’è stata per aver perso un momento così importante in cui eravamo all’apice dell’amore. Oggi mi comporterei in modo diverso. Ma quando sei giovane sei pieno di lacune e deficit emotivi e non sai come affrontare le cose. In un momento di grande difficoltà non sono stata in grado di gestire la situazione, ero piccola, sono entrata in quella fase orribile”.

La showgirl si riferisce apertamente al periodo difficile vissuto in giovane età, in cui, come ha raccontato in passato, è caduta vittima di una setta. Una fase delicata che ha influito anche sul suo rapporto con Eros e, di riflesso, sulla vita della loro figlia.

“È stato difficilissimo, è stata bullizzata moltissimo per l’aspetto, però è una ragazza che si è fatta le ossa con una grande struttura. Io l’ho cresciuta nella semplicità”.

La nuova relazione con Provera

Oggi, Michelle Hunziker vive una fase più serena della sua vita sentimentale. Accanto a lei c’è Nino Tronchetti Provera, un amore che sembra avere basi solide e che la conduttrice vive con tranquillità e riservatezza. Si tratta di una relazione diversa dalle precedenti, come lei stessa ha dichiarato pubblicamente.

“La sto vivendo con molta naturalezza, vediamo dove andrà. Sono contenta. Andando avanti con l’età, è bello progettare. Vedremo, speriamo”.

Nonostante la notorietà di entrambi, la coppia ha scelto di mantenere un profilo basso, evitando di esporsi troppo mediaticamente. Dopo un’estate trascorsa insieme, tra weekend e momenti di relax, il rapporto sembra crescere giorno dopo giorno.