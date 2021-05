Michelle Hunziker ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae quando aveva 13 anni ed era uguale alla figlia maggiore Aurora Ramazzotti, avuta dal cantautore romano Eros.

Reperto storico del mio passato! Avevo 13 anni…ed ero la classica svizzera tedesca al Mare Adriatico! Per la precisione qui ero a “Gatteo a mare”! Per me Gatteo era come essere alle Maldive! Guardate com’ero truzza, sto male!