Michelle Hunziker, Ciapet: video e testo del nuovo singolo virale

Michelle Hunziker ci riprova: dopo la hit “Michkere” arriva ora il nuovo singolo “Ciapet” nato in collaborazione con Alborosie. La conduttrice di All Together Now ha deciso di presentare la nuova canzone che vede la presenza di J-Ax alla direzione artistica, allo scopo di far riflettere su temi delicati ma attuali come il razzismo, ma senza rinunciare ad un pizzico di leggerezza. Uscito anche il video in cui Michelle è circondata da giovani ballerini amatoriali.

Michelle Hunziker presenta Ciapet – VIDEO e TESTO

Ciapet, il nuovo singolo di Michelle Hunziker, è stato scritto da Danti e Valeria Palmitessa, è prodotto da Simone Privitera e Yvess Agbessi. Il video, diretto da Samuel Pescuma e prodotto da Alberto Marin, si avvale inoltre della partecipazione straordinaria in un cameo di Tomaso Trussardi e di quella delle veline di Striscia la Notizia, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.

Al fianco della showgirl svizzera anche Alborosie (al secolo Alberto D’Ascola), artista di origine italiana trasferitosi da anni in Giamaica, la cui musica è famosa in tutto il mondo. Il brano nasce in concomitanza con la seconda edizione di All Together Now che la vede protagonista da lei condotto con la partecipazione di J-Ax nel muro umano. Ovviamente il video è già diventato virale e in tanti volti noti (soprattutto del programma di Canale 5) hanno deciso di partecipare alla challenge (il VIDEO in apertura). A seguire il testo di Ciapet.

Ciapet

Uh ah uh ah uh ah

Uh ah uh ah uh ah

Mich

Va tutto bene qua

Non c’è niente che non va

Più o meno

È tutto vero

Non differenzio la plastica dalla realtà

Più o meno

È tutto vero

Tutti gli uomini che mi guardano

cosa vedono

Ciapet

I politici che promettono

E Poi non muovono

Ciapet

Quanti leccano

(Ciapet)

Con la faccia da

(Ciapet)

Serve cambiare sound

All together

(Now)

Hey girls con me

(Muovile muovile muovile)

Anche voi boys con me

(Muovile muovile muovile)

Ciapet

Servitori governi e re

Tokyo Africa Los Angeles

Non c’è tempo da perdere

Muovile muovile muovile

(Ciapet)

Uh ah uh ah uh ah

Uh ah uh ah

muovile muovile muovile

Ciapet

Uh ah uh ah uh ah

Con lo stesso sound

Muovile muovile muovile

(Now)

Qui la gente è nervosa e ha

In testa un nemico immaginario

Tutti dicono non sono razzista ma

Poi cantano i cori allo stadio

È tutto esagerato fake news

Non serve inventare scus

Pensiamo alle feste al pianeta

E ci serve un altro pianeta

Tutti gli uomini che mi guardano

Cosa vedono

Ciapet

I politici che promettono

E poi non muovono

Ciapet

Quanti leccano

Ciapet

Con la faccia a

Ciapet

Serve cambiare sound

All together

(now)

Hey girls con me

(Muovile muovile muovile)

Anche voi boys con me

(Muovile muovile muovile)

(Ciapet)

Servitori governi e re

Tokyo Africa Los Angeles

Non c’è tempo da perdere

Muovile muovile muovile

(Ciapet)

Uh ah uh ah uh ah

Uh ah uh ah

muovile muovile muovile

Ciapet

Uh ah uh ah uh ah

Con lo stesso sound

Muovile muovile muovile

Now

Mich

Muovile muovile muovile

Ciapet

Uh ah uh ah uh ah

Uh ah uh ah

muovile muovile muovile

Ciapet

Uh ah uh ah uh ah

Con lo stesso sound

Muovile muovile muovile

Now