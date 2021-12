Il video di Alex Belli che si esibisce sulle note di un brano tratto da Notre Dame de Paris, il musical di Riccardo Cocciante che ha conquistato il pubblico del mondo, ha fatto il giro della rete fino ad arrivare alle orecchie di Michele Morrone.

Il celebre attore si è ritrovato alle prese con il video mentre era in automobile e, dopo avere sentito Alex Belli “cantare” con enfasi è scoppiato a ridere affermando: “Ma chi cazz* è questo?”.

Michele Morrone non conosce il man del game?

Ci sarà un misunderstanding baby, perché questo non è il mio gioco e nemmeno il mio mondo: perché ti sei incespugliato con questa gente man?

Ecco il VIDEO.

ma lei non aveva smascherato il teatrino? non era lucidissima? non aveva intenzione di sputta**** alex sta sera? ah no? mi devo essere sbagliata forse è nella prossima stagione #gfvip pic.twitter.com/sFIjg1K7nx

— naive👾 (@jenniesjeans) December 13, 2021