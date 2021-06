Michele Morrone nudo sul set di 365 giorni 2: foto online, l’attore sbotta

Ormai è cosa nota: Michele Morrone torna con 365 giorni 2, il secondo capitolo della pellicola che ha contribuito al successo mondiale dell’attore super seguito sui social. Un fatto increscioso però, sarebbe avvenuto nei giorni scorsi portando Morrone a sbottare sui social.

Il motivo che avrebbe fatto arrabbiare Michele Morrone ha a che fare con alcune foto rubate dal set di 365 giorni 2 e postate sui social e da alcune testate giornalistiche. Gli scatti (QUI) riprendono l’attore quasi completamente nudo.

Michele Morrone però non ci sta ed ha voluto dire la sua su Instagram postando una Storia in cui lamentava il poco rispetto avuto nei confronti della sua privacy:

Come attore la tua vita diventa pubblica. Tuttavia, come essere umano, desidero la mia riservatezza, e sono un grande fan della riservatezza. Non va affatto bene invadere la privacy di qualcuno ed è totalmente irrispettoso.

Voglio davvero ringraziare tutta la mia famiglia online per aver protestato contro tutte le mie foto non pubbliche che sono trapelate mentre ero impegnato sul set a livello professionale. Quello che è successo è una grandissima offesa a me.