Cosa sta accadendo tra Michele Morrone ed Elena D’Amario? Sono in tanti a domandarselo in questi ultimi giorni, alla luce di una serie di movimenti social “sospetti”. Il gossip sull’attore e sulla ballerina si riaccende a distanza di circa due anni.

Michele Morrone ed Elena D’Amario: è ritorno di fiamma?

Michele Morrone ed Elena D’Amario avrebbero avuto un flirt proprio un paio di anni fa. I due erano stati paparazzati dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, durante uno scambio di tenerezze, tra baci ed abbracci. Poche settimane dopo, tuttavia, tutto si sarebbe concluso.

Dopo quella passione fugace, la ballerina avrebbe avuto una storia con il collega, ex allievo di Amici, Alessio La Padula, mai realmente confermato.

Adesso però torna nuovamente il pettegolezzo su un presunto riavvicinamento all’attore di 365 Giorni, come emerso dalle reciproche reazioni ad alcuni post Instagram.

Non solo: una segnalazione avrebbe fatto drizzare le antenne a Deianira Marzano, esperta di gossip, la quale in una sua Stories ha postato il confronto tra due scatti che farebbe pensare alla presenza di Morrone in casa della D’Amario. Sarà davvero così?