Michele Merlo, una stella in suo nome: il toccante gesto della mamma

A pochi giorni dalla drammatica morte di Michele Merlo, stroncato da una leucemia fulminante che gli ha provocato una emorragia cerebrale, il web continua a salutare commosso il giovane cantante artisticamente conosciuto sul palco del talent Amici.

Negli ultimi giorni i genitori di Michele Merlo sono spesso intervenuti con messaggi di addio e per aggiornare sugli ultimi istanti di vita del ragazzo, comprese le presunte anomalie legate ai soccorsi denunciate dal padre.

Bellissime e struggenti anche le parole della madre di Michele, la signora Katia, che ha voluto salutare con parole toccanti il suo unico figlio:

Ciao amore mio grande. Saluta tutti lassù. Però ricordati che qui sotto ci siamo noi e sarai tu che dovrai darci la forza per andare avanti, altrimenti non ce la possiamo fare!!! ok? Sarai sempre la mia vita. “Mamma Katia”, mi chiamavi sempre così. Ti amo. Ti abbraccio con la tua canzone preferita.