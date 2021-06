Michele Merlo ha avuto una emorragia cerebrale: gravissime condizioni

Vi ricordate di Michele Merlo? Il cantante ha partecipato ad Amici 17 prima seguito da Morgan (con il quale aveva instaurato un rapporto speciale) e poi da Emma Marrone subentrata in corsa dopo Marco Castoldi. A quanto pare il giovane cantante avrebbe avuto una emorragia cerebrale.

Nell’ultima foto postata da Michele Merlo sono moltissimi i volti noti che gli chiedono di non mollare. Tra i commenti anche qualche fan che spiega cosa sarebbe successo:

Stanotte Michele ha avuto una emorragia cerebrale e versa in gravissime condizioni e ora… preghiamo tutti per lui che si riprenda al più presto.

Una terribile notizia che ci lascia senza parole.

Ad avvalorare questa spiacevole notizia anche i colleghi di AllMusicItalia:

Negli scorsi mesi Michele aveva manifestato segni di malessere arrivando a pubblicare una sua foto in lacrime durante un attacco di panico. Ora non posta da due giorni sulla sua pagina Instagram e, l’ultimo messaggio, recita queste parole:

“Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?“

I fan più stretti sono già in allerta, complice anche il fatto che la madre, nei gruppo Facebook privato dell’artista ha fatto intuire che Michele Merlo non è in buon condizioni di salute. Con un ultimo messaggio, pubblicato il 4 giugno, con l’emoticon delle mani giunte a preghiera.