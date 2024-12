Michele Longobardi piange, chi è la sua scelta: il trono finisce male, chat spinte e nuovi retroscena shock

Oggi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il celebre dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Ecco in dettaglio cosa è successo nei vari troni e le anticipazioni delle prossime puntate dopo lo scandalo di Michele Longobardi: nuovi retroscena shock per merito degli spoiler delle colleghe di Isa&Chia.

Trono Classico: la scelta di Michele Longobardi e il caos dietro le quinte

Dopo la puntata scandalo di ieri, Michele Longobardi ha deciso di fare la sua scelta. Tuttavia, l’atmosfera è stata tesa fin dall’inizio, a causa di una rivelazione shock: un’ex corteggiatrice, Alessandra, ha dichiarato di aver avuto contatti con Michele prima del programma, mostrando alla redazione chat compromettenti e molto spinte.

In studio, Michele si è scusato ripetutamente, ma le sue corteggiatrici, Amal e Veronica, hanno deciso di abbandonare il programma. Michele ha cercato di riconquistare Amal, seguendola fuori dallo studio e dichiarando: “Non mi interessa niente delle telecamere, a me interessa solo lei”.

Tuttavia, Amal non ha voluto saperne, chiedendo di essere lasciata sola.

Trono di Martina: tensioni con Gianmarco e balli con Ciro

Martina e Gianmarco hanno vissuto una settimana difficile. L’esterna tra i due è stata fredda, e Martina ha espresso il timore di rivivere le dinamiche della sua relazione passata. Gianmarco, dal canto suo, ha ribadito di essere diverso e di voler dimostrare il suo interesse.

In studio, però, le cose sono peggiorate: Martina ha accusato Gianmarco di mancanza di leggerezza e lui, visibilmente irritato, ha risposto: “A posto.” Durante la puntata, Martina ha ballato con Ciro, alimentando la competizione tra i due corteggiatori. Alla fine, Gianmarco ha cercato di riavvicinarsi, ballando una bachata con Martina.

Trono di Francesca Sorrentino: dubbi e nuovi approcci

Francesca ha deciso di riprendere Gianmarco dopo una discussione accesa a casa sua, dimostrando un interesse ancora forte. Tuttavia, l’esterna con Gianluca ha fatto emergere un feeling speciale, con la tronista che ha dichiarato: “Per la prima volta ho dimenticato le telecamere”.

In studio, Tina Cipollari ha criticato Gianluca, mettendo in dubbio la sua sincerità, ma Francesca ha scelto di credere nella sua autenticità.

Trono Over: Gemma, Diego e Alessio al centro dell’attenzione

Gemma Galgani sta conoscendo Renato e Antonio , ma per ora non ci sono sviluppi rilevanti.

sta conoscendo e , ma per ora non ci sono sviluppi rilevanti. Diego e Claudia hanno avuto una discussione accesa fuori dallo studio, ma durante la registrazione hanno ballato insieme molto stretti. Claudia, però, non è ancora pronta a proseguire.

hanno avuto una discussione accesa fuori dallo studio, ma durante la registrazione hanno ballato insieme molto stretti. Claudia, però, non è ancora pronta a proseguire. Alessio e Francesca: dopo un confronto, Francesca ha dichiarato di essere molto presa, ma Alessio ha fatto un passo indietro, attirando critiche da tutto lo studio.

Cosa vedremo nelle prossime puntate

Con momenti di tensione e colpi di scena, questa registrazione di Uomini e Donne promette emozioni e sviluppi inaspettati. Restate sintonizzati per scoprire come evolveranno le storie dei protagonisti.