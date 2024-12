Michele Longobardi: ecco chi è l’ex corteggiatrice (e scelta) con cui si è scambiato messaggi hot

Durante le ultime registrazioni di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, l’ormai ex tronista Michele Longobardi è finito al centro di un acceso dibattito. La causa? Una conoscenza segreta con Alessandra, ex corteggiatrice del dating show di Canale 5, avvenuta lontano dalle telecamere.

Michele Longobardi: ecco chi è l’ex corteggiatrice con cui si è sentito

Secondo quanto emerso, Michele avrebbe intrattenuto con Alessandra uno scambio di messaggi e telefonate, alcune delle quali definite decisamente “hot”. Questo comportamento ha suscitato indignazione tra il parterre del programma, costringendo Maria De Filippi a concludere il suo percorso con un inevitabile arrivederci alla porta.

Le indiscrezioni provenienti dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni indicano che la misteriosa Alessandra sarebbe Alessandra Somensi, ex scelta di Luca Daffrè. Alessandra, nota per la sua passione per il surf e i viaggi, aveva già fatto parlare di sé per la brevissima relazione con Luca, durata solo 48 ore dopo la fine del programma.

Michele, stando ai rumor, le avrebbe promesso di continuare una relazione al termine del suo percorso a Uomini e Donne. La frase, ormai celebre nel parterre del Trono Classico, “Fammi finire il percorso a Uomini e Donne”, si è però trasformata in un epilogo disastroso per il tronista.

La reazione di Amal e Veronica: stoccate social e addii definitivi

Le corteggiatrici Amal e Veronica hanno espresso tutto il loro disappunto sia durante la registrazione che sui social. Amal ha pubblicato una storia su Instagram con un messaggio piuttosto eloquente:

Ignorare i segnali negativi perché vuoi vedere il lato positivo delle persone ti costerà caro in futuro.

Veronica, invece, non ha risparmiato dure critiche, sottolineando il suo disgusto per l’accaduto. Il pubblico del web ha immediatamente collegato i post delle due donne all’episodio, confermando l’indignazione generale.

Un epilogo che ricorda il caso Sara Affi Fella

L’intera vicenda ha riportato alla mente lo scandalo di Sara Affi Fella, che anni fa sconvolse il pubblico per dinamiche simili. Anche in questo caso, Michele ha utilizzato un profilo fake per contattare Alessandra, mantenendo un comportamento che ha compromesso la sua credibilità e il suo percorso nel programma.

Le registrazioni di ieri hanno segnato l’ultimo capitolo per il tronista, con Maria De Filippi che ha chiuso la questione in maniera definitiva. Il pubblico dovrà attendere la Befana per vedere in onda l’attesissima puntata.