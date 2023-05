La scrittrice Michela Murgia si è affidata al Corriere della Sera per annunciare il suo tumore al rene al quarto stadio: “Stamattina la sardità dei miei capelli ha ceduto ed è caduto il primo ciuffo”, ha confessato con un video pubblicato su Instagram.

Accanto a Michela Murgia c’era anche il figlio ed i suoi amici più cari mentre raccontava di “Tre ciotole”, il libro autobiografico in uscita il 16 maggio:

Michele Murgia ha spiegato di non potersi operare:

Operarsi non avrebbe senso, le metastasi sono già ai polmoni, alle ossa, al cervello. Mi sto curando con l’immunoterapia a base di biofarmaci. Non attacca la malattia; stimola la risposta del sistema immunitario. L’obiettivo non è sradicare il male, è tardi, ma guadagnare tempo. Mesi, forse molti.

Nel tentativo di normalizzare la malattia, la scrittrice ha mostrato sui social il taglio di capelli:

Il cancro è un complice della mia complessità, non un nemico da distruggere. Non posso e non voglio fare guerra al mio corpo, a me stessa. Il tumore è uno dei prezzi che puoi pagare per essere speciale. Non lo chiamerei mai il maledetto, o l’alieno. Ho ricevuto un sacco di messaggi, ho ricevuto amore.