Mia Varrese è la figlia di Massimiliano Varrese, l’attore, cantante e ballerino che sta partecipando al Grande Fratello 2023, e di Valentina Melis, attrice e conduttrice televisiva.

Mia: chi è la figlia di Massimiliano Varrese e Valentina Melis

Mia è nata a marzo del 2017 ed è l’unica figlia della coppia, che si è separata qualche tempo dopo la sua nascita. La bambina ha cambiato la vita di Massimiliano Varrese che ha sempre dichiarato di essere innamorato di lei.

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello, l’attore ha raccontato di aver ricevuto una dolce dichiarazione d’amore da parte di Mia:

Mi ha detto: ‘Papà, sei la cosa più importante che ho’.

Massimiliano ha anche rivelato di sentire molto la mancanza della sua piccola e di sperare di poterla riabbracciare presto.

Valentina e Massimiliano si sono conosciuti nel 2009, sul set dello spettacolo Tre metri sopra il cielo, dove lui interpretava Step e lei Babi.

I due si sono innamorati e hanno convissuto per diversi anni. La coppia, però, non ha resistito alla prova del tempo e si è separata poco dopo, rimanendo comunque in buoni rapporti per il bene della bambina.