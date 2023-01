Nel daytime di ieri di Amici 22, Raimondo Todaro ha scoperto di aver subito un vero e proprio affronto da parte del suo allievo, Mattia Zanzola. Il motivo? Il ballerino ha deciso di fare una lezione con la prof Celentano ma senza dirlo a Todaro che ovviamente l’avrebbe presa abbastanza male.

Scontro acceso tra Todaro e Mattia ad Amici 22

La sfida di Alessandra Celentano lanciata a Mattia Zenzola è quella di vedere il ballerino “sicuro, convinto, maschio e adulto”. Per questo gli ha assegnato un compito che il concorrente di Amici 22 ha accettato di buon grado.

Ne ha quindi parlato con il suo insegnante dicendosi favorevole a questa sperimentazione, ma il maestro di latino ha replicato rimproverando il suo allievo e spronandolo a fare attenzione a ballare scalzo, dopo i precedenti problemi avuti con il piede, soprattutto in vista del serale.

Tornando sull’argomento, ciò che non è andato giù a Todaro è stata la mancanza di comunicazione da parte del ragazzo:

Il pensiero di parlarne con me ti è balenato oppure no?

Mattia ha spiegato che il suo intento era solo quello di avere un parere da parte di un altro insegnante della Scuola verso il quale prova stima, ma Todaro ha ribadito:

Io non discuto il fatto che ti possa essere servito oppure no, anzi, la maestra ha fatto il possibile per darti una mano. Il nocciolo della questione è perché non ne hai parlato con me. Tu ci hai pensato: “Magari Raimondo non è d’accordo? Gli può dar fastidio?” Cioè secondo te è normale che io lo devo scoprire dalla televisione? Non ti sembra una mancanza di rispetto?

Mattia si è limitato a dire di non averci pensato, ma il suo maestro ha rivendicato tutto ciò che ha fatto per lui:

Qualsiasi altra persona, dopo alcuni tuoi comportamenti, ti avrebbe mandato a casa a calci nel c*lo. Io penso che un minimo il pensiero di parlarne con me ce lo dovresti avere. Se non ce l’hai è grave. Io non ti sto dicendo che tu l’hai fatto con cattiveria.

E’ un’anno e mezzo che ti dico “sei forte, ma dal punto di vista ritmico hai problemi“. D’altra parte vedo che tu, invece di sistemare il problema del tempo, ti metti l’olio, chiedi lezioni alla ca**o di cane, stai pensando alle facce, al look. Se vuoi diventare un ballerino serio devi sistemare sto cavolo di tempo. Che ca**o vogliamo fare? Vogliamo fare lezione con la maestra? O vorresti andare a tempo quando balli? A me viene da vomitare. Se non l’hai capito è ancora più grave.

Il caso di Mattia e Todaro e dello scontro avuto ad Amici 22 non è finito qui, poiché è stato oggetto di discussione anche nell’ultima registrazione del talent. Alla fine, l’allievo ha deciso di non fare il compito che gli era stato assegnato dalla Celentano, ma Zerbi ha lanciato una frecciatina a Todaro: è possibile che l’insegnante di latino stia rosicando perchè il suo allievo chiede consigli alla Celentano?

Sicuramente Todaro è arrabbiato con Mattia, come ammesso già nell’ultimo daytime.

