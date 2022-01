Ieri sera, nella Casa del Grande Fratello Vip, i vipponi hanno festeggiato il compleanno di Katia Ricciarelli. Una frase sentita da Lulù Selassiè che riguardava Manuel Bortuzzo, ha fatto sbottare la princess che, all’inizio, si è rifiutata di prendere parte allo spettacolo messo in piedi per festeggiare l’ex moglie di Pippo Baudo.

Lulù sente una brutta frase su Manuel: “Mi viene da piangere”

Lulù avrebbe voluto interpretare con Manuel Romeo e Giulietta: “Non lo voglio fare. Devo fare la cosa che Manuel è mio padre? Siamo noi l’unica coppia vera e innamorata qui dentro. Non mi va. Poi devo mettermi questo abito pieno di polvere? Non mi va mi sento male”.

La Selassiè ha risposto in questo modo a Davide e Giucas che la sollecitavano a prendere parte allo spettacolo.

Successivamente anche Valeria Marini ha chiesto spiegazioni alla princess:

Non mi va di farlo. Non mi piace che comunque io e Manuel che siamo la vera coppia del Grande Fratello Vip dobbiamo fare la parte che lui è mio padre e Sophie e Ale fanno Romeo e Giulietta.

Di seguito Lulù ha svelato a Manuel il presunto motivo del suo rifiuto e perché non avrebbero ottenuto la parte:

Sai cosa mi hanno detto? Che non è bello da vedere perché tu sei in sedia a rotelle. Mi viene da piangere.

Lulù piange perché voleva fare Giulietta nello spettacolo e dice a Manuel che non l’ha potuto fare perché lui non poteva fare Romeo in sedia a rotelle.

Tutti pensano sia stata Katia a dire una cosa così grave.

Alla fine Jessica ammette che era stata lei a pensarlo. #Gfvip pic.twitter.com/6WaS6fWbis — More Inside🌙 (@MoreInsideX) January 18, 2022



La princess, di seguito, ha chiesto a Jessica chi avesse avuto quella uscita fuori luogo e la sorella maggiore si è presa tutte le colpe per non far rimanere male Bortuzzo.

Alcuni sostengono su Instagram che la frase sia stata detta da katia e Valeria in presenza di sole e Jess. E che jessica abbia ritrattato in questo video in presenza di Manuel per non farlo rimanere male. — LOTUSFLOWER (@Giulszuc) January 18, 2022

Secondo i miei amici di Twitter, infatti, a dire questa frase sarebbero stati Katia Ricciarelli e Davide Silvestri.

