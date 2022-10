“Mi ha dato una spallata”: Antonino accusa un concorrente di averlo aggredito in magazzino

C’è stata davvero un’aggressione in magazzino tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria? Nei giorni scorsi l’ex di Belen Rodriguez ha lanciato una dura accusa nei confronti dell’assistente di Forum ‘reo’ di averlo nominato. Proprio la nomination non sarebbe andata giù ad Antonino che avrebbe dato del “senza pal*e” al giovane romano.

Antonino Spinalbese ‘aggredito’ da Edoardo Donnamaria?

Tra Antonino e Donnamaria non sono mancate le provocazioni reciproche. Edoardo, in particolare, si è mostrato soddisfatto della reazione che è riuscito a scatenare nel Vippone. Una tensione che si è trascinata anche dopo la passata puntata.

L’ex parrucchiere sarebbe arrivato perfino ad accusare Edoardo di averlo aggredito mentre erano in magazzino. A riportare la sua affermazione sono stati i preziosi amici di Twitter, i quali però si sono anche chiesti se esistesse un video del momento.

Spinalbese, infatti, avrebbe parlato di una spinta o meglio ancora “spallata” ricevuta in magazzino da Edoardo con gli altri inquilini. Si è trattato solo di un modo per metterlo in cattiva luce? I telespettatori intanto attendono la puntata di oggi del Grande Fratello Vip sperando di poter fare chiarezza anche su questo aspetto.

Daniele che dice ad Edoardo che Antonino sta dicendo in giro che in magazzino lui gli ha tirato una spallata 🚀🚀🚀🚀🚀 .

