“Mi ami ancora?”, Perla stuzzica Mirko: la risposta che non ti aspetti – VIDEO

Mirko Brunetti dopo il suo ingresso al Grande Fratello non ha fatto altro che correggere (i numerosissimi) errori grammaticali di Perla Vatiero in maniera costante.

“Mi ami ancora?”, Perla stuzzica Mirko: la risposta spiazza

Durante il loro riavvicinamento in tugurio, tra i due ex fidanzati non è successo nulla di rilevante. Perla, quindi, ha preso la palla al balzo chiedendo a Mirko: “Mi ami ancora?”.

La risposta, vaga e distratta, non ha convinto nessuno (tranne i Perletti che ci credono come non mai):

Il problema nostro è dirci o no se ci amiamo o no?

Perla ha continuato: “Ti piaccio ancora?”. Mirko non si sbilancia ed è chiaramente “forzato”, inutile girarci intorno.

Personalmente credo che, una volta uscito dalla Casa del Grande Fratello, Mirko abbia avuto la possibilità di vedere Perla dall’esterno non apprezzandone l’atteggiamento aggressivo e poco maturo.

Mirko Brunetti è un bravo ragazzo che analizza le cose e, al momento, sono molto “lontani”, almeno dal punto di vista emotivo e sentimentale.

Mi auguro che i fan di Perla si siano disillusi rispetto a questa ship. È palese che lui non sia più interessato a lei in senso amoroso. L’affetto sarà anche rimasto, tutto il resto no.#Grandefratellopic.twitter.com/z3cxfPRbqq — •Boh• (@Bohassurdo) February 17, 2024