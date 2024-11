Mew passa a Sanremo Giovani e scatena la polemica: si è rifatta dopo Amici?

Ieri sera si è svolto il primo appuntamento di Sanremo Giovani, la prestigiosa kermesse musicale che quest’anno vede Alessandro Cattelan alla conduzione. Tra i semifinalisti scelti, spicca Mew, ex allieva di Amici di Maria De Filippi, che ha conquistato pubblico e giuria con il brano Oh My God. La sua presenza ha fatto scoppiare una polemica sui social.

Le accuse del web contro Mew: polemiche a Sanremo Giovani

Nonostante il successo sul palco, la cantante Mew è finita al centro di una polemica social che sta monopolizzando l’attenzione del web. Diversi utenti hanno insinuato che Mew si sia sottoposta a ritocchini estetici, in particolare al botox, accusandola di aver alterato il suo aspetto naturale.

Dopo l’esplosione delle accuse, Mew non è rimasta in silenzio. Attraverso un post sui suoi profili social, ha risposto con ironia e fermezza alle insinuazioni, dichiarando:

La gente che sotto il post di Sanremo scrive che mi sono fatta il botox… Io pazza morta, ma tutto ok?

Con queste parole, la cantante ha smentito categoricamente le voci sul presunto intervento estetico, dimostrando di non voler lasciarsi sopraffare dalle critiche infondate.

Nonostante le chiacchiere, Mew continua a brillare. La sua performance a Sanremo Giovani le ha assicurato un posto in semifinale, che si terrà il 10 dicembre.