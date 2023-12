Il talentuoso mondo di Amici 23 è in pausa, ma non temete, perché il talent show di Maria De Filippi farà il suo ritorno trionfante su Canale 5 domenica 7 gennaio con una puntata inedita per darci il benvenuto al nuovo anno: nel frattempo Mew e Matthew sono stati beccati fuori dalla scuola.

Mew e Matthew di Amici 23 beccati insieme fuori dalla scuola

Gli allievi, dopo essersi concessi una parentesi nelle loro dimore per godersi il Natale e le feste con amici e parenti, si preparano a rientrare nella loro seconda casa.

Novità in arrivo: i nostri talentuosi cantanti e ballerini sono pronti a fare la loro comparsa nella serata del 31 dicembre, illuminando lo schermo con il ‘Capodanno in musica’ di Canale 5, sotto la guida di Federica Panicucci.

Ma c’è di più.

Nel frattempo che aspettiamo con trepidazione, due cuori all’interno della Casetta di Amici hanno scatenato la fantasia dei fan.

Mew e Matthew, innamoratissimi e complici, sono stati beccati da un fan detective mentre si godevano il loro amore a Milano.

I due hanno condiviso momenti magici tra gli scaffali di una gioielleria nel cuore della città. Un chiaro segnale che le festività sono state illuminate dalla scintilla del loro amore, scatenando il delirio sul web.

Intrighi, amore, e un tocco di magia nel tempio della creatività. Amici 23 si prepara a scaldare i nostri cuori con il suo ritorno, promettendo di regalarci momenti spettacolari e sorprese emozionanti. Sintonizzatevi, perché la festa sta per iniziare.