Mew fidanzata con Irama? Lei rompe il silenzio



Mew dopo Amici: tra rinascita personale, terapia e un amore più sano

Valentina Turchetto, in arte Mew, è una delle voci più interessanti uscite da Amici negli ultimi anni. Dopo l’esperienza nel talent e la partecipazione a Sanremo Giovani, la cantante si prepara al lancio del suo primo EP intitolato “Quando nessuno ci vede”, in uscita oggi 10 ottobre. In un momento così importante per la sua carriera, Mew ha deciso di raccontarsi in maniera sincera, parlando non solo di musica ma anche della sua crescita personale e delle relazioni passate.

Negli ultimi mesi il suo nome è tornato spesso al centro dell’attenzione, anche per motivi legati alla sua vita sentimentale. Dopo la fine della relazione con Matthew, conosciuto proprio ad Amici, sono circolate voci su un possibile legame con Irama. Tuttavia, Mew non ha confermato né smentito ufficialmente queste indiscrezioni, preferendo concentrarsi sul suo percorso interiore.

Il racconto del momento difficile

In una recente intervista a Vanity Fair, la cantante ha raccontato di aver attraversato un periodo difficile, in cui si è sentita sopraffatta. Proprio in quel momento ha scelto di intraprendere un percorso di terapia che, a suo dire, le ha cambiato la vita. Oggi si sente rinata, con uno sguardo nuovo e più lucido sul mondo e su se stessa.

“Prima di scrivere questo EP ho vissuto un periodo buio. Oggi, invece, mi vedo in modo più brillante. Ho capito molte cose di me stessa che prima erano confuse e ho imparato a vivere alcune situazioni con più leggerezza”, ha spiegato. La terapia l’ha aiutata a ritrovare un equilibrio e a lasciarsi alle spalle legami che la appesantivano.

Uno dei brani più intensi del nuovo progetto si intitola “Buia” e parla proprio di una relazione tossica. Una storia durata cinque anni con una persona molto più grande di lei, che l’ha portata a capire che non tutti gli amori fanno bene. L’esperienza, seppur dolorosa, si è trasformata in una canzone catartica che ha segnato un passaggio importante nella sua evoluzione personale.

La depressione ad Amici

Anche l’esperienza ad Amici, racconta, non è stata priva di difficoltà. “Lì la depressione poteva schiacciarmi. Ci tornerei, ma non da allieva”, ha detto. Parole che testimoniano quanto il percorso artistico e quello umano siano spesso intrecciati, soprattutto per chi è ancora alla ricerca di un proprio spazio nel mondo.

Mew rompe il silenzio sulla sua situazione sentimentale

Per quanto riguarda l’amore, Mew oggi ha le idee molto più chiare. Ha dichiarato di non voler più relazioni pesanti o tossiche, ma una compagnia che sia un valore aggiunto, non una dipendenza. “Non ho bisogno di avere per forza qualcuno accanto. Un compagno dovrebbe essere una cosa bella che arricchisce la tua vita, non qualcosa che la completa. Bisogna imparare a bastarsi”, ha detto con maturità.

Le voci su un possibile flirt con Irama continuano a circolare, soprattutto perché i due si seguono sui social e lui ha lasciato like ai post recenti della cantante, incluso quello in cui annuncia l’uscita dell’EP. Tuttavia, nessuno dei due ha mai fatto dichiarazioni ufficiali, e per il momento rimane tutto nel campo delle ipotesi. C’è anche un video che, in realtà, confermerebbe le voci (clicca qui per recuperarlo).

Quello che è certo è che Mew sta vivendo un momento di grande trasformazione. Più consapevole, più leggera e pronta a portare nella sua musica tutto quello che ha imparato. L’uscita del suo primo EP segna un nuovo inizio, non solo artistico ma anche personale. Un percorso che molti giovani potranno riconoscere come simile al proprio, fatto di errori, scelte difficili, ma anche di crescita e rinascita.