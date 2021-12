Cresce l’attesa per il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in programma come da tradizione, nella serata di oggi 31 dicembre 2021. Si tratterà dell’ultimo discorso che segnerà il congedo di Mattarella. Dove e come seguirlo in diretta tv e streaming?

Messaggio di fine anno di Mattarella: il suo ultimo discorso

Per Mattarella si avvicina sempre di più l’ultimo discorso del suo mandato, dopo aver fatto chiaramente intendere di non avere intenzione di proseguire. Per il Presidente della Repubblica si tratterà del secondo discorso di fine anno in piena pandemia. Non è escluso, dunque, che anche quello che andrà in scena questa sera possa essere rivolti a coloro che sono impegnati in prima linea nella lotta al Covid, in un momento estremamente delicato a causa della crescita dei contagi.

Come seguire il messaggio di fine anno in tv e streaming? Tradizione vuole che il discorso del Presidente della Repubblica sia trasmesso a reti unificate ed andrà in onda subito dopo l’edizione del Tg1 delle 20. Appuntamento quindi alle 20.30 Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News, La7, Sky Tg24, Tv2000 e Canale 5, unica rete Mediaset.

Il Messaggio di Fine Anno del Presidente Mattarella potrà infine essere seguito anche in streaming su RaiPlay, su Mediaset Play nelle dirette di Canale 5 e sul live streaming di La7.