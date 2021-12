Jessica Selassiè ha litigato con Soleil Sorge dopo la sfuriata di Alex Belli. Il man del game questo pomeriggio ha perso la testa cercando di aprire la porta rossa del Grande Fratello Vip perché non ha ricevuto alcun video da parte di amici e parenti.

Dopo la comunicazione ufficiale del prolungamento del reality show fino al 14 marzo, le famiglie dei vipponi hanno fatto un video messaggio di incoraggiamento per i concorrenti.

Alex Belli non ha ricevuto nulla e Jessica ha ipotizzato il motivo:

Alex ha anche tre fratelli, vuol dire che tutta la famiglia è delusa da questo. I suoi genitori sono molto tradizionalisti, il padre è diacono. Magari non mandandogli il video vogliono dirgli: ‘Esci perché non hai fatto una bella roba’.

Parlando con Soleil Sorge ha aggiunto:

A chiederlo, lo hanno chiesto a tutti. Magari loro vogliono che torni e non hanno detto nulla.

L’amica speciale di Belli, dopo queste parole di Jessica, ha perso la pazienza:

Non permetterti di dire una cosa del genere su una persona dai. Tieniti i pensieri per te, per la tua famiglia, sui caz** tuoi perché è talmente brutto anche dirla una cosa del genere. Fatti i caz** tuoi.