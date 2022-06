Mercedesz Henger “risponde” ad Edoardo Tavassi – VIDEO

Mercedesz Henger, di ritorno dall’Honduras, ha dato un’occhiata ai social, scoprendo che Edoardo Tavassi, mentre lei si trovava in viaggio, ha fatto una diretta Instagram dove ha parlato di lei in maniera non troppo positiva.

La Henger, prima di dare la buonanotte i follower dopo il lungo viaggio aereo, ha voluto “rispondere” in qualche modo al fratello di Guendalina Tavassi, svelando quanto le interessi di ciò che ha detto:

Mi state scrivendo che dovrei rispondere a determinate accuse… vi informo che non me ne frega niente. Me ne frega di risolvere le cose nella vita reale e così sto facendo.

Edoardo, durante la sua diretta social, lamentava il fatto di non aver sentito Mercedesz (ma lei lo ha taggato in un post):

Con Mercedesz ci sono state delle cose che non mi erano chiare, semplicemente questo. Non mi fido in quel contesto! La vita vera è fuori. Io sono uno che guarda e analizza. Lei sa come funziona il reality io no perché non l’ho mai fatto.

Non mi dovete imporre cose per piacere alla gente. Non mi faccio fregare e se vedo il marcio probabilmente c’è e raramente mi sbaglio. Poi esci dall’Isola ed hai le prove. Mi ha taggato in un post ma è l’unica persona che non ho sentito.

Mercedesz è una brava ragazza ma fa parte del mondo che conosce bene e purtroppo a me non piacciono. Alla fine ero in dubbio e guarda caso, non mi ha mai chiamato e nemmeno scritto però mi ha taggato in un post.

Ho pensato che era incazzata ma mi ha taggato in un post: avevo ragione io! Faceva quella che voleva stare con me. Ma che cazz* me ne frega dello show? Perché cambi quando ci sono le nomination, perché?