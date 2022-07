Mercedesz Henger svela se ha visto Edoardo Tavassi e come procede

Mercedesz Henger dopo l’Isola dei Famosi si sente ancora con Edoardo Tavassi? Intervistata da Giada Di Miceli durante “Non succederà più” in onda su Radio Radio, l’ex naufraga ha raccontato come procedono le cose tra lei e il fratello di Guendalina.

Con Edoardo ci siamo sentiti, abbiamo chiarito e se ci sarà qualcosa da raccontare sarò felice di farlo, ma per il momento preferisco non rivelare nulla. – riportano le colleghe di Isa&Chia- Siamo assolutamente in buona, infatti anche sui social si sono intravisti degli scambi. Però per il momento, visto che lui è riservato, preferisco non dire nulla di più.

Mercedesz ha anche pienamente giustificato l’atteggiamento protettivo di Guendalina Tavassi:

La figlia di Eva Henger ha confidato di non avere più sentito Marialaura De Vitis dopo la finale dell’Isola dei Famosi:

Le ho voluto molto bene, mi sono fidata troppo in fretta di lei. Ho visto che in quei tre giorni che ho passato in infermeria lei ha parlato male di me e ci sono rimasta perché non me lo sarei mai aspettato. Quella specie di doppio gioco forse era dovuto ad una strategia. Io ho sempre lasciato una porta aperta per un chiarimento fuori, ma non ci sono stati contatti da quando siamo tornati. La persona che pensavo di aver conosciuto non è la vera Marialaura.