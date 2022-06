Mercedesz Henger è stata fidanzata per molti anni con Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne oggi personal trainer. Il ragazzo ha pensato bene di commentare la sua ex, facendo una battuta infelice sul suo attuale aspetto fisico.

Lucas Peracchi commenta (in maniera infelice) il fisico di Mercedesz Henger

Qui è quando l’allenavo io, ora guardate L’Isola e datevi delle risposte (non la alleno da un anno e mezzo). Non esprimo pareri (anche se è il mio lavoro) per evitare di essere accusato di ‘PARERISMO’.

ma ce la fa questo? pic.twitter.com/xksMBFu6Ev — mel (@eccallaing) June 6, 2022

Personalmente trovo Mercedesz deliziosa e il commento di Lucas poteva essere evitato. Anche perché, non prendiamoci in giro, pure se non ha scritto niente di preciso è tutto scritto tra le righe (e non è stato carino per niente).

La scheda della Henger

Figlia di Eva Henger, Mercedesz è nata a Roma dove è cresciuta con la sua famiglia.

Debutta nel mondo del cinema come attrice nel film Gangs of New York di Martin Scorsese e trova la notorietà con la partecipazione a L’isola dei Famosi nel 2016, dove si dimostra forte, tenace e coraggiosa. Dopo la partecipazione al reality, ha preso parte a diversi salotti televisivi spesso in compagnia di sua madre Eva.

Oggi il cuore di Mercedesz è libero ma in passato l’influencer ha vissuto una storia d’amore molto turbolenta che ha incrinato anche i rapporti con sua madre, che ha ricominciato a sentire solo da poco.

Molto cambiata rispetto alla sua prima esperienza da Naufraga, Mercedesz è pronta a tornare sull’Isola per mettersi nuovamente in gioco. Darà del filo da torcere ai suoi compagni?