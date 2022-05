Proseguono le rivelazioni sulla presunta relazione d’amore tra Mercedesz Henger e Fulvio Pavanati nonostante lei dica di essere single e stia “cercando” il flirt con Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi.

Mercedesz Henger è fidanzata? Parla mamma Eva: nuovi retroscena

Secondo il paparazzo Andrea Alajmo (che ha parlato con Eva Henger), ospite in collegamento con Mattino Cinque, i due avrebbero avuto una storia di “parecchi mesi” e “avrebbero fatto un viaggio tutti insieme in Ungheria per andare a trovare la nonna e lo zio”.

Proprio in quel momento, in base alle indiscrezioni del paparazzo, Mercedesz avrebbe confidato ad Eva Henger di non essere stata mai innamorata di Fulvio.

A quanto pare, prima dell’Isola, i due si sarebbero lasciati e, di fatto, Mercedesz attualmente dovrebbe essere single anche se, i due si sarebbero visti poco prima della partenza:

Basta seguire Mercedesz, perché si segue sui social, si sono viste un sacco di Storie insieme a Fulvio.

Mercedesz è single e, quando stava con tale Fulvio, non era innamorata di lui: sarà libera di fare ciò che vuole in Honduras? Sì amici, la risposta giusta è proprio sì!