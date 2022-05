Alla vigilia della nuova puntata dell’Isola dei Famosi, un nuovo scontro è andato in scena in Honduras. Al centro dello scontro Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis. La prima avrebbe criticato pesantemente l’attore per i suoi atteggiamenti nei confronti di Edoardo Tavassi.

Mercedesz Henger contro Nicolas Vaporidis: scontro all’Isola dei Famosi

Sebbene avesse chiarito ampiamente con Edoardo Tavassi, Nicolas Vaporidis è stato comunque al centro delle critiche sollevate nei suoi confronti da Mercedesz Henger, la quale ha commentato duramente i suoi atteggiamenti:

In quella discussione non mi sei piaciuto…Non avevi ragione ed hai usato delle parole disgustose…Te lo ripeto non mi sei piaciuto!

La replica di Vaporidis è stata altrettanto dura:

Ma chi sei la moglie? Ma davvero… Questa si permette di entrare nel mio rapporto con Edoardo… La sentite?

Nicolas non avrebbe preso particolarmente bene l’intromissione della ragazza nelle sue discussioni. Uno scontro che ha messo in difficoltà anche Edoardo Tavassi:

Io non so fingere… Io avevo chiesto a Mercedesz il favore di evitare di litigare con Nicolas… Le avevo chiesto di non intromettersi.