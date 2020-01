L’ultima puntata del viaggio in Italia di Alberto Angela per Meraviglie – La penisola dei tesori presenta una evoluzione speciale. La puntata va correttamente in onda stasera, sabato 25 gennaio dalle 21.15 in poi su Rai1, come tutti i precedenti, ma il suo srotolamento non sarà del tutto in linea con i viaggi che abbiamo visto fino ad adesso.

Meraviglie, anticipazioni ultima puntata

Destinazioni di questa puntata speciale sono: il Quirinale, la Val Camonica con le sue incisioni rupestri, Genova, la valle dell’Etna e la Toscana. Ospiti dell’episodio anche Alessandro D’Avenia, Luca Bizzarri, Luca Parmitano, Oliviero Toscani e Luca Angeletti.

Si partirà dal Quirinale. Dal Palazzo Alberto Angela si sposterà per mostrare le meraviglie italiane. Dopo uno sguardo alle incisioni della Val Camonica, il primo sito del nostro paese tutelato dall’Unesco, la tappa successiva sarà Genova, la città superba, la dominatrice dei mari, con la sua lanterna e palazzo Doria. Il testimone sarà un genovese innamorato della sua città: Luca Bizzarri.

La successiva tappa sarà la Sicilia ed i paesaggi lunari dell’Etna, il vulcano più attivo del mondo, un’alternanza di fuoco e di neve. Dallo spazio l’astronauta Luca Parmitano sorvolerà il vulcano. Lo scrittore Alessandro D’Avenia ripercorrerà i suoi ricordi adolescenziali e racconterà i miti legati all’Etna. Tra le distese laviche il pubblico vedrà anche i movimenti coreografici della Compagnia Zappalà Danza.

Ultima tappa in Toscana

E infine l’ultima tappa sarà la Toscana. Si partirà dalla magnifica Piazza del Campo di Siena per andare sorvolare Val d’Orcia, dove tra strade sinuose coronate da cipressi, roccaforti ed acque termali il divulgatore mostrerà uno dei paesaggi più dolci e rasserenanti d’Italia. Oliviero Toscani esalterà la bellezza, mentre Luca Angeletti rievocherà la figura di Ghino di Tacco.