Mentana fa esplodere la polemica dopo la vittoria di Olly a Sanremo 2025: il mistero del numero 15 e la manager che “vince tutto”

Il giovane cantautore genovese Olly ha sorpreso tutti aggiudicandosi la vittoria al Festival di Sanremo 2025. La sua canzone, apprezzata dalle radio e diventata rapidamente una delle più orecchiabili della kermesse, ha conquistato sia il pubblico che la giuria. Nonostante le polemiche e i fischi che hanno accompagnato il verdetto finale, la vittoria di Olly era nell’aria, così come ha palesato Enrico Mentana che ha scatenato una polemica social pazzesca dopo il trionfo.

Un elemento chiave nel successo di Olly è la sua manager, Marta Donà. Come evidenziato dal direttore di Tg La7, Enrico Mentana, in un post diventato virale: “Sanremo 2022 Maneskin: manager Marta Donà. Sanremo 2023 Marco Mengoni: manager Marta Donà. Sanremo 2024 Angelina Mango: manager Marta Donà. Sanremo 2025 Olly: manager ancora lei, Marta Donà.”

Il mistero del numero 15

Un’altra curiosità emersa riguarda il numero associato a Olly per il televoto. Mentana ha osservato: “L’altro giorno, qui, avevo detto di tenere sott’occhio questi due… Ha vinto chi andava votato col numero 15, lo stesso che aveva un anno fa Angelina Mango, e l’anno prima Marco Mengoni.”

Le reazioni del pubblico e degli artisti esclusi

Nonostante il trionfo di Olly, il Festival non è stato esente da polemiche. Artisti di spicco come Giorgia e Achille Lauro non sono riusciti a salire sul podio, scatenando discussioni tra fan e critici. Le reazioni del pubblico, tra fischi e applausi, hanno evidenziato le diverse opinioni riguardo al verdetto finale, rendendo questa edizione di Sanremo particolarmente memorabile.

Enrico Mentana su Marta Donà. Finalmente qualcuno ne parla.

