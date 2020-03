Memo Remigi per molti anni è stato il compagno di Barbara d’Urso. Il cantante, proprio di recente ha nuovamente parlato della conduttrice napoletana, per smentire Pupo che sosteneva di avere avuto una relazione amorosa con lei (cliccare per credere). Tra le pagine del settimanale DiPiù, Remigi ha precisato alcuni dettagli inediti sulla questione.

Memo Remigi è stato fidanzato con Barbara d’Urso per quattro anni. Nonostante la grande differenza d’età che li separa (quasi vent’anni), la loro è stata una bella relazione d’amore nata quando lui era già un cantante affermato e lei stava muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo:

Al tempo in cui Pupo dice di aver avuto una storia con Barbara, lei era la mia donna. E sono certo che Barbara non mi ha mai tradito. O, meglio, non mi sono accorto di alcun tradimento da parte sua, anche se, ovviamente, non posso escluderlo.

In quegli anni lei stava con me. E se ora si dice che allo stesso tempo abbia vissuto un flirt con Pupo, io non mi accorsi mai di nulla. Io non so chi dice la verità tra Pupo e la d’Urso. Non posso nemmeno chiederlo direttamente a lei perché non abbiamo più nessun rapporto. Di certo i corteggiatori non le sono mai mancati e dopo la fine della nostra relazione è stata legata a Vasco Rossi e Miguel Bosè…