Questa domenica 8 maggio 2022 sarà tempo di una nuova puntata di Melaverde, la trasmissione in onda poco prima di mezzogiorno su Canale 5 e condotta da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Quali sorprendenti posti ci faranno conoscere nella puntata odierna? E soprattutto quali mestieri, storie, prodotti e culti ci sveleranno? Lo scopriremo a breve ma intanto vi proponiamo a seguire le anticipazioni del nuovo appuntamento e le informazioni sullo streaming e sulla replica di Melaverde di oggi 8 maggio 2022.

Melaverde, la puntata del 8 maggio 2022

Oggi Melaverde sarà in provincia di Ferrara, in una di alcune grandi aziende agricole italiane specializzate in produzioni agricole e agroalimentari. In particolare, in questa azienda si allevano bovini e si coltivano e si producono tutti i cereali che servono per l’alimentazione degli animali. Non solo, qui si producono anche altri prodotti destinati invece all’alimentazione umana, come legumi, cereali e frutta. Tutto parte dalla cura migliore possibile della terra.

Per questo intervengono droni con fotocamere speciali, satelliti, e anche una vera e propria sala operativa che elabora i dati e gestisce i vari processi produttivi. Poi ci sono altre 7 aziende agricole che fanno parte della stessa società, in varie zone d’Italia, che a loro volta comprendono altri 4724 ettari.

I servizi di oggi

Mille sono gli ettari di questa splendida tenuta che visiteremo oggi prati, boschi, pascoli, tra i quali vengono allevati tantissimi animali: vacche Limousine e Angus, pecore Alpagota, Bufale per la produzione di formaggi e latticini. Mille sono anche gli anni di storia della famiglia titolare di questa tenuta, che dal 1100 alleva e produce su queste terre.

Siamo tra Venezia e le Dolomiti, tra le colline di Conegliano Valdobbiadene, dal 2019 Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, e certamente più di mille sono gli anni che in questo territorio si produce vino, oggi Prosecco a Denominazione Controllata e Garantita. Ma mille sono anche gli anni che, grazie alle attività agricole di questa famiglia, viene gestito e tutelato questo territorio con la sua ricchissima biodiversità. Una storia italiana che vale la pena conoscere e raccontare.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 8 maggio 2022 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook