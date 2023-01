Sarà ancora una puntata in versione editing, quella di Melaverde che andrà in onda questa domenica 8 gennaio 2023 su Canale 5. L’appuntamento è come sempre per questa mattina, appena prima di mezzogiorno, in compagnia dei due conduttori, Ellen Hidding e Vincenzo Venuto: ecco quali sono le anticipazioni del nuovo appuntamento odierno e le informazioni su replica e streaming.

Melaverde, la puntata di oggi 8 gennaio 2023

In Val di Sole, in Trentino, c’è un’azienda che produce moltissimi tipi di cioccolato, fondente, al latte, bianco, impreziositi da tanti altri ingredienti golosi, tra cui anche prodotti che nascono sul territorio.

Melaverde oggi sarà proprio in questi luoghi dove ci farà conoscere la storia di un giovane chef che realizzerà un menù con ricette salate che vedono il cacao o il cioccolato tra gli ingredienti. E poi si farà un salto in pasticceria per vedere altri irresistibili dolci fatti non solo con il cioccolato, ma anche in questo caso, con materie prime del territorio.

I servizi di oggi

In questa puntata di Melaverde Vincenzo Venuto racconterà la storia di Illari e Franco e dei loro animali, nella Conca dell’Alpago, nelle Prealpi bellunesi ma anche di Cristiano, pasticcere che nei suoi dolci tipici utilizza soprattutto prodotti del territorio che va a cercare nelle piccole aziende agricole artigianali del luogo.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 8 gennaio 2023 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 9.30 su Mediaset Extra.

