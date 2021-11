Melaverde, puntata oggi 7 novembre: servizi in onda e info streaming

Nuova domenica e nuovo appuntamento in compagnia della trasmissione Melaverde, in onda su Canale 5 appena prima di mezzogiorno. Sarà la coppia di conduttori formata da Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding ad introdurre i nuovi servizi che saranno trasmessi oggi 7 novembre. Non ci resta che scoprire quali saranno la anticipazioni del nuovo appuntamento e tutte le informazioni sulla visione in streaming ed in replica.

Melaverde, puntata oggi 7 novembre 2021

Al centro di questa nuova puntata di Melaverde ci saranno il Bitto DOP ed il Valtellina Casera DOP. Il Bitto DOP è un formaggio dalle origini antichissime. I primi che iniziarono a produrlo furono i Celti, che un tempo popolavano le montagne della Valtellina. Parliamo di un formaggio unico che ancora oggi si produce solo in estate, solo in alpeggio in storiche postazioni chiamate calèche solo con latte di vacche nate e allevate sul territorio e alimentate con foraggi di montagna.

Il Casera DOP è antichissimo anche lui. Si parla della sua esistenza già nel 1500, quando nelle valli nacquero le latterie turnarie, piccoli caseifici dove tutti portavano il latte che veniva lavorato “a turno” appunto; tanto latte conferiti, tanti formaggi avevi indietro. Dietro queste due eccellenze, le storie secolari di uomini e donne di montagna. Ve ne racconteremo due di queste storie. Due aziende agricole moderne, una gestita da giovani donne, un’altra da ragazzi che ancora oggi producono il Bitto in alta montagna secondo l’antica tradizione dei pastori valtellinesi.

I servizi di oggi

L’arte della distillazione era già praticata nell’antica Mesopotamia (durante il VII-VI secolo a.C.), ma per parlare di Grappa, ovvero di distillazione ottenuta dalle vinacce dell’uva, si deve aspettare il XVI secolo quando numerosi trattati ne descrivevano, non solo l’utilizzo medicamentoso, ma anche il piacere del consumo a tavola. Da sempre produrre Grappa è una vera arte e la figura che si occupa del processo di distillazione è il Mastro Grappaiolo che ancora oggi ha un ruolo fondamentale in un processo che nei secoli è rimasto sempre lo stesso.

Oggi Melaverde sarà in una tra le più storiche distillerie italiane dove da oltre 120 anni nasce l’unico distillato esclusivamente italiano: la grappa. Inizieremo conoscendo la storia della distillazione in Italia, scopriremo quali sono gli ingredienti migliori per ottenere una grappa d’eccellenza e visiteremo lo storico alambicco di casa Poli che ancora oggi produce grappe seguendo le antiche fasi di lavorazione. Parleremo di grappe morbide, secche, invecchiate o barricate e capiremo come riconoscere, valutare e gustare quello che è senza dubbio il distillato Made in Italy per eccellenza. Incontreremo poi un barman che ci spiegherà che la grappa oggi può essere usata anche per la preparazione di cocktail.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 7 novembre 2021 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.

