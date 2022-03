Manca ormai poco all’arrivo della nuova edizione di Melaverde, ma nel frattempo anche oggi 6 marzo ci terrà compagnia, poco prima di mezzogiorno, con un nuovo appuntamento in versione editing in onda come sempre su Canale 5. Saranno Ellen Hidding e Vincenzo Venuto a condurci in una ricca puntata fatta di incontri, luoghi e scoperte: ecco quali sono le anticipazioni e le informazioni su replica e streaming di Melaverde di oggi, domenica 6 marzo 2022.

Melaverde, la puntata del 6 marzo 2022

In questa puntata Melaverde si affaccerà sulla Laguna Veneta per raccontarci la storia di una famiglia che da due generazioni porta avanti l’antica tradizione dei Seppanti, ovvero coloro che lavoravano tradizionalmente le seppie a Chioggia. Ad iniziare questa attività fu il signor Alessio che fin da bambino decise di non seguire il padre sui pescherecci in mare, ma scelse di vendere e lavorare le seppie, portando avanti così l’antica tradizione Chioggiotta.

Col tempo quella piccolissima attività è diventata una vera azienda a conduzione famigliare che oggi porta seppie, polpi e crostacei sui banchi delle pescherie di tutta Italia. Inizieremo scoprendo la tradizione delle “Sepe de Ciosa” lavorate ancora oggi a mano come vuole la tradizione, conosceremo la lavorazione del polpo con la classica arricciatura a fiore, fondamentale per ottenere un prodotto di altissima qualità e scopriremo altri prodotti come spiedini di pesce e molto altro. Ma come ci dobbiamo comportare in cucina con le seppie? E con il polpo?

I servizi di oggi

E poi Melaverde raggiungerà l’alta Val Nure nel comune di Bettola in provincia di Piacenza per raccontarci il progetto di una famiglia che più di 20 anni fa si è trasferita dalla Sardegna in valle in cerca di fortuna. Ne è nata un’azienda agricola con annesso agriturismo dove è possibile gustare prodotti che uniscono la tradizione Sarda a quella Piacentina.

Un connubio insolito che scopriremo conoscendo la storia dei Fratelli Gusai. Inizieremo raggiungendo il gregge che pascola libero lungo i pendii attorno all’azienda per poi conoscere tutti gli altri allevamenti nati per soddisfare il fabbisogno dell’agriturismo. Entreremo nel caseificio dove il latte viene trasformato in squisiti pecorini e caprini, per poi raggiungere il piccolo laboratorio sotto la struttura, dove parleremo di salumi che uniscono diverse tradizioni apparentemente lontane.

