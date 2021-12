Nuovo appuntamento con la trasmissione Melaverde, questa domenica 5 dicembre 2021. La prima puntata del mese ci terrà come sempre compagnia su Canale 5, appena prima di mezzogiorno, insieme a Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, con servizi inediti relativi ai prodotti ed alle bellezze della nostra Italia. Ed a seguire, arrivano puntuali come da tradizione le nostre anticipazioni sui luoghi che andremo a conoscere in questo giorno di festa.

Melaverde, puntata oggi 5 dicembre 2021

Come tutti sappiamo ci sono mele verdi, mele gialle, oppure rosse, ma c’è una mela rosa che negli ultimi 25 anni ha unito tutta Europa facendosi conoscere per le sue doti organolettiche uniche, la sua croccantezza e per il suo colore inconfondibile. Questa settimana Melaverde vi farà scoprire la filiera organizzata che c’è dietro alla mela Pink Lady.

Inizieremo conoscendo le caratteristiche di questa mela e scopriremo la sua coltivazione che vanta impianti all’avanguardia gestiti con tecniche che puntano alla qualità finale del frutto, ma anche alla salvaguardia del territorio e delle biodiversità che lo vivono. Seguiremo la raccolta da vicino e l’intera filiera, fino ad entrare negli stabilimenti organizzati dove ogni mela viene calibrata, controllata e certificata, arrivando così sulle nostre tavole come frutta di altissima qualità.

I servizi di oggi

Melaverde raggiungerà poi Serina per parlarvi di un progetto di “agricoltura ad alta quota”. C’è un dato importante sul quale bisogna riflettere: si prevede che la domanda mondiale di prodotti di derivazione animale crescerà, forse addirittura raddoppierà nei prossimi decenni. E questo accadrà, soprattutto, perché continuerà a crescere la popolazione mondiale. Oggi siamo quasi 8 miliardi, prima della fine del secolo, arriveremo a 10 miliardi. E ogni settore economico dovrà fare i conti con questo. La terra, l’acqua, tutte le risorse naturali saranno messe ancora più sotto pressione. Ed è ormai chiaro a tutti che è necessario rivedere il funzionamento di molti settori produttivi. L’agricoltura e sicuramente uno di questi.

A questo cerca di dare una risposta “sostenibile” un progetto di allevamento chiamato GrassFed. C’è un movimento di allevatori, scienziati, istituzioni internazionali che sta puntando su questo tipo di allevamento, che torna un po’ alle origini della tradizione pastorale, a quando gli animali vivevano di quello che offrivano i pascoli naturali di un territorio. Niente farine, niente cereali nell’alimentazione di vacche Highland, vacche scozzesi particolarmente rustiche e adatte a vivere di pascolo in ambienti anche marginali di montagna. Una visione senza dubbio sostenibile dal punto di vista ambientale, ma altrettanto sostenibile dal punto di vista economico? Pare proprio di sì. Entreremo anche in una miniera dove pensate ancora oggi si stagiona un formaggio chiamato “Minadur”.

Fonte: Melaverde Facebook