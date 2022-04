Melaverde, puntata oggi 3 aprile 2022: nuovi servizi e info streaming

Un nuovo appuntamento inedito ci attende oggi in compagnia di Melaverde, la trasmissione in onda appena prima di mezzogiorno su Canale 5. Ellen Hidding e Vincenzo Venuto sono pronti a raggiungere alcuni dei posti storici della nostra straordinaria Italia ed a omaggiarli nel corso della puntata di oggi, domenica 3 aprile 2022. Di seguito le anticipazioni sui servizi e le informazioni per la visione in diretta streaming e replica dell’appuntamento odierno.

Questa settimana Melaverde ci racconterà la storia di due soci che scelgono di ritirare una storica fabbrica di cioccolato, una sfida vinta che ha permesso di mantenere viva l’arte del cioccolato cremonese. Insieme entreremo in una delle fabbriche di cioccolato più rinomate e tradizionali d’Italia.

Vedremo all’opera i maestri cioccolatieri e scopriremo come nascono diversi dolci della tradizione come i Graffioni, specialità cremonesi che uniscono l’arte della conservazione delle ciliegie sotto spirito a quella del finissimo cioccolato. Si parlerà poi di uova di cioccolato, praline e molto altro, sarà una puntata dolcissima fra tradizione e artigianalità.

Nel secondo servizio di Melaverde di oggi scopriremo la storia di due giovanissimi, che hanno deciso di credere e investire in agricoltura. Lui è Paolo, 24 anni. Si diploma perito agrario e appena finiti gli studi decide di seguire la sua grande passione. Trova una stalla in disuso, compra le sue prime 140 capre e inizia a conferire latte ad un caseificio artigianale della zona. Ma presto chiude il cerchio e decide che quel latte dovrà servire per i formaggi della sua azienda.

Lei è Arianna, ha 22 anni ed è la fidanzata di Paolo. La passione comune per gli animali e l’agricoltura è sicuramente uno dei motivi che li ha fatti innamorare. Dopo la scuola, Arianna segue un corso di specializzazione e diventa casara. E’ molto brava e presto fare il formaggio diventa il suo lavoro e il latte delle capre di Paolo la sua materia prima. Dal lavoro di Paolo e Arianna, nascono una quindicina di prodotti caseari 100% capra, tra cui un Blu, praticamente un formaggio tipo “Gorgonzola” fatto con il latte di capra anziché con quello di vacca. E tutto qui si fa un po’ in famiglia, Arianna ha un fratello chef che ci racconterà come utilizzare il Blu e gli altri formaggi di capra in cucina.

